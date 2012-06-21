Вінниця має добрі перспективи і прагне розвивати гастрономічний туризм. А в ролі експертів нещодавно з її можливостями ознайомилися представники асоціації виставково-конференційних центрів із французького міста Діжон, яких запросив міський голова Сергій Моргунов. Вони мають неабиякий досвід: Міжнародний гастрономічний ярмарок Foirede Dijon — один з найбільших у Франції.
Програма перебування гостей була змістовною і насиченою. Протягом кількох днів вони знайомилися з особливостями подільської кухні й вивчали місцевий потенціал. На підприємствах харчової промисловості смакували продукцією з натуральної сировини, яка має попит, ознайомилися з інноваціями в ресторанному бізнесі, як члени журі взяли участь у конкурсі куті. Цікавою й пізнавальною була екскурсія виставками «В історії на кухні» та «Смаки натюрморту» в обласному краєзнавчому музеї, подорож історичним центром міста, потенційними місцями розвитку гастротуризму тощо.
«Вінниця має величезний потенціал розвитку гастрономії. Формування сучасної гастрономічної культури на основі заглиблення в історію кулінарних традицій — ваша особливість. Якісні ресторани і виробники, багато чудових ідей і команда муніципалітету вдало це доповнюють», — зазначив президент асоціації Dijon Congrexpo Жан Батто.
Під час зустрічі в міській раді представники французької асоціації підтвердили готовність забезпечити свою експертну підтримку, а також надати змогу представляти харчову продукцію та кухню Поділля на міжнародному ярмарку у своєму місті.
Вінниччина має одну з найпотужніших у нашій країні харчову і переробну промисловість. Заступниця міського голови Галина Якубович переконана, що місто може отримувати чималі надходження з фестивальної, ярмаркової й туристської діяльності. А модель гастротуризму, яку впроваджено в місті Діжон, дуже добре підходить Вінниці. Зокрема щодо перспектив розвитку гастрономічних кварталів.