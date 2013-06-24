Україна максимально сприятиме співпраці французьких та українських компаній, що працюють у сфері гуманітарного розмінування, зокрема локалізації виробництва західних зразків техніки та обладнання. Французький бізнес зацікавлений та готовий до такої співпраці. Про це йшлося на зустрічі делегації Міністерства економіки України на чолі з першим віцепрем’єр-міністром — міністром економіки Юлією Свириденко та членів Французької асоціації підприємств сухопутної оборони та безпеки (GICAT) в Парижі.

«Завдяки допомозі наших міжнародних партнерів упроваджуючи нові підходи до розмінування та нові технології, ми зробимо все, щоб утілити задумане. Уже сьогодні маємо міцні підмурки для розвитку спів-праці французьких і українських виробників техніки та обладнання для розмінування. Уряд України всіляко сприятиме, щоб ця співпраця посилювалася, зокрема щоб виробництво сучасної французької техніки та обладнання для розмінування було локалізовано в Україні», — цитує слова Юлії Свириденко Мінекономіки.

Представники Французької асоціації підприємств сухопутної оборони та безпеки підтвердили високу зацікавленість у такій співпраці.

Як було зазначено, вмежах GICAT створено робочі групи за різними напрямами, мета роботи яких — сприяти налагодженню та посиленню контактів французького та українського бізнесів, оперативному вирішенню питань тощо. На сьогодні французький виробник СEFA готовий поставити в Україну вісім машин SDZ (Zone Demining System). СEFA та один з українських виробників ведуть переговори про спільне виробництво запчастин для робочих органів SDZ. Як було зазначено під час зустрічі, французька компанія зацікавлена в посиленні локалізації виробництва для виготовлення всього робочого органу та його збирання на території України.

«Нам не потрібно шукати додаткову мотивацію. Ми й так умотивовані допомагати Україні», — зазначив під час зустрічі керуючий директор GICAT Жан-Марк Дюкен.