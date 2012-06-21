Французький фермер знайшов неймовірно рідкісні викопні рештки древньої тварини. Знахідку він заховав, а таємницю зберігав протягом кількох років.
У 2014 році французький фермер, який живе недалеко від міста Тулуза, на своєму городі знайшов велетенський чотирикутний череп невідомої доісторичної тварини. Він зрадів знахідці, а потім злякався. Вирішив нікому про це не розповідати, щоб не накликати на свою землю "чорних палеонтологів", які полюють за викопними рештками.
Із сумлінням чоловік боровся впродовж чотирьох років. Врешті-решт переміг громадянський обов’язок. Нещодавно фермер таки наважився звернутися і повідомити про свою знахідку у Музей природної історії Тулузи.
Коли працівники музею приїхали і побачили величений череп, то були вражені. З’ясувалося, що ці кістки належали давно вимерлому родичу слона – Gomphotherium pyrenaicum – котрий блукав просторами Євразії приблизно 13 мільйонів років тому.
Приблизно 150 років тому у цій місцевості знайшли рештки Gomphotherium – це була щелепа із кількома зубами.
Але рештки, які знайшов фермер, є унікальними і надзвичайно цінними для науки. Це перший знайдений повний череп давно зниклої тварини, що робить знахідку сенсаційною.
Наступним кроком для музейних палеонтологів буде копітка робота. Потрібно визволити череп з твердих порід, які впродовж мільйонів років зацементували кістки.
Подальші пошуки, які проводилися на землі фермера, не дали жодних результатів. Рештки тіла давнього родича слона не знайти не вдалося.