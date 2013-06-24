Бернар-Анрі Леві знімає документальний фільм про Україну. Французький письменник — друг України, французький філософ, письменник, драматург, політичний журналіст. Про це повідомляє Урядовий портал.

«До річниці повномасштабного вторгнення Бернар-Анрі Леві приїде до нас, щоб презентувати його новий фільм «Слава Україні». Чекаємо. Деталі згодом. «Путін сильний лише нашими слабкостями», — він казав ще під час нашої Революції Гідності. Сьогодні ми сильні як ніколи, тому перемога неминуча», – зазначив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Міністр розповів, що фільми Леві про складні події та процеси — світові та особистісні, та знімає він частіше за все саме документальні стрічки.