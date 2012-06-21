Франк-Вальтер Штайнмаєр обраний новим президентом Федеративної Республіки Німеччина.
На цю посаду претендувало п'ять кандидатів. Голосування відбулося на засіданні Федеральних зборів — спеціального органу, який скликають раз на чотири роки. До нього входять депутати бундестагу, а також виборники, що їх делегують місцеві парламенти німецьких земель.
За його кандидатуру у першому турі голосування віддали свої голоси 931 делегат Федеральних зборів.
Соціал-демократ Штайнмаєр вважався фаворитом перед початком голосування, адже найбільші політичні сили висловили йому свою підтримку.
Він був кандидатом керівної коаліції: Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС).
Упродовж останніх чотирьох років Штайнмаєр працював на посаді міністра закордонних справ Німеччини. Він користується великою популярністю серед німців.
На посаді президента ФРН він замінить Йоахіма Ґаука.
Президент у Німеччині наділений переважно представницькими функціями. Де-факто країною керує канцлер.