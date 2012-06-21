Телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель провів Президент Петро Порошенко, під час якої привітав німецького лідера з перемогою її політичної сили на парламентських виборах, які відбулися там 24 вересня. «Від цієї перемоги залежить стабільність усієї Європи», — наголосив Президент, побажавши співрозмовниці успішного завершення коаліційних переговорів. Петро Порошенко та Ангела Меркель обмінялися думками щодо розвитку ситуації на Донбасі та стану імплементації мінських домовленостей, повідомляє департамент прес-служби АП. Зокрема вони скоординували підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на території окупованої Росією частини Донбасу та неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.
Президент наголосив на необхідності негайних кроків для недопущення виконання так званого вироку проти одного з лідерів кримських татар Ільмі Умерова, а також консолідації міжнародної підтримки для прискорення вирішення питання звільнення всіх українських заручників з російського полону.