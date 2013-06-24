На території одного з медзакладів Дніпропетровщини зводять сучасний хірургічний корпус. Проєкт для допомоги дітям. Ним передбачено 10 поверхів. Ортопедичне, ургентне і нейрохірургічне відділення. А ще п’ять операційних, гіпсова та дві лабораторії. На закладання фундаменту приїхав начальник ОВА Сергій Лисак. З будівельниками і лікарями обговорив подальший хід робіт.

«Будівництво стартувало ще минулоріч. У лютому. А за декілька днів – звістка про велику війну. Роботи були призупинені. Та вирішили поновити, бо проєкт важливий. Для нашого регіону та всієї східної частини країни. Адже тут приймають найскладніших маленьких пацієнтів, – зазначив начальник ОВА Сергій Лисак. – Ставлять на ноги нині й постраждалих від ворожої агресії цивільних. Дітей та їхніх батьків з різних областей».

Загалом щорічно стаціонарне лікування у цьому медзакладі проходить майже 25 тис дітей. У новому корпусі для них будуть створені всі умови. Під кожне відділення свій поверх. Загалом понад 100 ліжок та індивідуальні палати.

«Для перебування матері та дитини. Схожі на сучасні номери у готелі, щоб вони почувалися комфортно. Передбачені й цікаві, з точки зору психологічної підтримки маленьких пацієнтів під час лікування, дизайнерські рішення, – додав генеральний директор медзакладу Олексій Власов. – Багато ідей буде втілено й по бєзбар’єрності. Весь колектив чекав на старт цих робіт».

Сьогодні будівельники почали заливати фундамент. Процес тривалістю десять годин. Запевняють – він буде міцним. Виконаний із дотриманням усіх правил.

«Далі наше завдання – якомога швидше вийти з нульового поверху. Всього їх у будівлі 10. Роботи триватимуть безперервно. Коли будуть запущені всі процеси, на майданчику одночасно працюватиме до 500 людей», – поділився гендиректор підрядної компанії Сергій Гавриленко.

Зводять сучасний хірургічний корпус обласним коштом.



