Одна з компаній, що розробляє запропоновану Елоном Маском концепцію надшвидкісної транспортної системи — Hyperloop Transportation Technologies (HTT) — підписала першу комерційну угоду про ліцензування своєї технології в Південній Кореї. Таким чином, азійська країна може стати одним з перших власників футуристичного транспорту, пише CNBC.
Технологія Hyperloop використовує магніти і турбіни, щоб через вакуумні тунелі зі швидкістю до 1200 км/год пересувати платформи або потяги на повітряній подушці. Концепцію показав у 2013 році мільярдер і винахідник Елон Маск.
В угоді представлені міністерство технологічних інновацій та інфраструктури Південної Кореї, Корейський інститут цивільного будівництва і будівельних технологій (KICT) і Університет Ханьянг, які використовують технологію HTT.
«Я припускаю, що на початку наступного року вони будуть готові почати будівництво», — сказав глава компанії HTT Дірк Альборн.
HTT працює з низкою урядів у спробі комерціалізувати свою технологію, але до цього йшлося тільки про «техніко-економічні дослідження», які вивчали економічну життєздатність системи. Такі дослідження тривають в Абу-Дабі, Словаччині, Чехії та Індонезії. У минулому році HTT продемонструвала магнітну технологію, яка рухає платформи, а в цьому розробляє пасажирську капсулу, яку планують показати в 2018 році.