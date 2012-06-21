Американські фахівці з Інституту да Вінчі провели дослідження і з’ясували, які професії набудуть популярності вже в найближчому майбутньому.

В якості експертів виступили провідний футуролог Інституту Да Вінчі в США Томас Фрей, який є найкращим футурологом за версією Google, стратегічний дизайнер Джо Тенкерслі, оглядач журналу Tomorrow Today Global Грем Кордінгтон та інші. На їхню думку, до 2027 року деякі популярні нині професії зникнуть, так як людей замінять машини і комп'ютери. На зміну прийдуть нові спеціальності.

Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.

Список відкривають фахівці з нейроімплантаціі. У найближчі роки очікується ривок у розвитку нейротехнологій. Нейрохірург мозку, його імплантація, протезування та сканування перетворяться в широку сферу діяльності. Відповідно, будуть потрібні фахівці.

На другому місці – фахівці з ремонту «розумних будинків». Житла частіше матимуть комп'ютерне управління. Через п'ять років, за прогнозами, галузь «інтернету речей» перетвориться в гігантський ринок з річним оборотом у понад 19 трильйонів доларів. З'являться робочі місця для інженерів і техперсоналу.

Замикають трійку дизайнери віртуальної реальності. Ця професія теж пов'язана з «розумними будинками». У міру зростання попиту на таке житло буде зростати потреба в дизайнерів. Завдання фахівця – розширити можливості застосування «інтернету речей» за бажанням замовника. Наприклад, дизайнер зможе запропонувати власнику «розумного будинку» пристрої для віртуальних розваг, що не входять в стандартну заводську комплектацію тощо.

На думку експертів, у найближчому майбутньому будуть затребувані люди таких спеціальностей:

♦ молекулярні гастрономи;

♦ міські хлібороби;

♦ біо-хакерські інспектори;

♦ оператори робототехніки і дронів;

♦ інженери біо-м'ясного виробництва.

Звичайно, що футурологи користувались принципом швидкого технологічного зростання, брали до уваги останні тенденції та проводили відповідні розрахунки.

А наостанок вчені зазначили, що найближчим часом також буде введено таке поняття, як «рослинний педагог».

Топ-10 найпотрібніших IT-спеціальностей в Україні:

1.Програміст, розробник



Що робить?

Пише код, створює програмні продукти

Беззаперечний лідер серед IT-вакансій незалежно від професійної сфери. Можна сказати, що потрібен майже всім і майже всюди. І не тільки на підприємствах, які, власне, безпосередньо займаються інформаційними технологіями, а й у банківській сфері і навіть у сільському господарстві.

2.Web-інженер

Що робить?

Займається розробкою веб-сайтів або веб-застосунків.

За попитом ця спеціальність зайняла друге місце як загалом серед усіх IT-спеціальностей, так і, власне, в самій галузі інформаційних технологій.

3. Web-майстер

Що робить?

Підтримує існуючі веб-сайти або веб-застосунки.

Окрім третього місця в "загальному заліку", на фахівців з такими навичками доволі високий попит у банківській сфері (№10).

4. Фахівець з управління проектами

Що робить?

Вивчає потреби клієнтів, встановлює бізнес-цілі, оцінює наявні ресурси та технічну базу, супроводжує та консультує клієнтів.

Знавці цієї справи увійшли до Топ-4 серед усіх сфер, а також у сільському господарстві та в IT. У банківській галузі ці вакансії за розповсюдженістю – на п’ятому місці.

5.Системний адміністратор

Що робить?

Забезпечує роботу комп’ютерної техніки, мереж і програмного забезпечення на належному рівні.

Дуже потрібні в агропромисловому комплексі (№2), банкам (№3) і в IT (№6).

6.Тестувальник

Що робить?

Досліджує, наскільки програмне забезпечення відповідає заявленій якості та контексту, в якому ПЗ має використовуватися. Цей процес включає в себе також пошук помилок або інших дефектів у ПЗ.

Потреба у "випробовувачах" дуже висока в IT (№3) і навіть у сільському господарстві (№8)

7.Спеціаліст з підтримки, Helpdesk

Що робить?

Служба технічної підтримки має якнайшвидше ліквідовувати проблеми в IT-інфраструктурі (аварії, проблеми з обладнанням тощо).

Серед підприємств АПК такі фахівці найпотрібніші за номером 3. В IT подібні вакансії ввійшли до Топ-5.

8.Аналітик

Що робить?

Досліджує проблеми замовника, шукає їхнє вирішення, оформлюючи це у вигляді вимог, на які в подальшому будуть орієнтуватися розробники ПЗ при створенні продукту.

Потрібні всім, і сільському господарству (№9), і банкам (№4), і IT (№7).

9.Спеціаліст з мережевих технологій

Що робить?

Знає та вміє з’єднати комп’ютери та інше устаткування в єдину мережу та підтримувати роботу системи на належному рівні.

Спеціалісти в цій галузі також можуть знайти нове робоче місце в АПК (№6), у банківській сфері (№7) і в IT (№9).

10.Спеціаліст з CRM-систем

Що робить?

Керує взаємовідносинами зі споживачами (включно зі збором, зберіганням й аналізом даних про клієнтів, постачальників, партнерів та інформації про взаємовідносини з ними)

Вищий, ніж загалом на ринку, попит на фахівців, які знаються на відносинах із клієнтами, у сільському господарстві (№7) і в IT (№8).