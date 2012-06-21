Збірна України серед спортсменів з вадами зору вдруге поспіль стала чемпіоном світу з футзалу. Фінальна частина світової першості-2017 проходила в м. Кальярі (Італія). Згідно зі світовим рейтингом команди-учасниці фінального етапу було розподілено на дві групи. Українці як чинні чемпіони світу і Європи очолили групу «А», а групу «Б» — срібні призери торішнього чемпіонату світу — збірна Іспанії. На шляху до півфіналу українська збірна перемогла команди Франції, Англії та Японії й вийшла у плей-оф разом з англійцями, матч з якими видався найважчим для наших спортсменів. Із групи «Б» у півфінал вийшли збірні Росії та Іспанії.
Півфінальна зустріч між командами України та Іспанії складалася вкрай нервово, оскільки іспанські гравці одні з найтехнічніших у світовому футзалі. Це вони неодноразово доводили, однак збірна України за рахунок правильно побудованих тактичних дій і завдяки впевненій грі голкіпера змогла гідно протистояти іспанцям. Підсумок — перемога українців з рахунком 3:1.
У другому півфіналі у доволі драматичному поєдинку збірна Англії, програючи 0:2 за грою, у підсумку здолала збірну Росії з рахунком 4:3.
Фінальна гра між збірними України та Англії викликала чималий інтерес не лише фахівців, а й уболівальників. Нашу збірну прийшли підтримати представники української діаспори м. Кальярі й багато інших шанувальників футзалу, хоч не менш численною була підтримка й команди Англії. Фінал і найцікавіші ігри чемпіонату світу транслював один із провідних національних спортивних каналів Італії — RAI Sport у прямому ефірі.
Завершальний матч видався напруженим, адже збірна Англії мала неабияку мотивацію, вперше в історії граючи в фіналі мундіалю. Однак правильно побудована тренерами збірної України модель гри привела команду до перемоги з рахунком 3:0.
Кращим гравцем чемпіонату світу-2017 визнано гравця національної збірної України Роберта Трембу, який забив усі три голи у фінальній зустрічі.
Синьо-жовті за час турніру забили у ворота суперників 23 голи. Це найрезультативніший показник серед команд-учасниць: пропустили найменше голів за чемпіонат — лише 3 м’ячі.
Команду до чемпіонату світу готували головний тренер Микола Чхайло, тренери Ігор Кравченко і Володимир Гладов, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»