За підсумками зустрічі в Японії Міністри транспорту держав G7 (США, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та Японія) ухвалили спільну Декларацію, якою засудили руйнування росією глобальних ланцюгів постачання. Зокрема, це стосується спроб підриву навігації цивільних суден в Чорному морі та пошкодження української транспортної інфраструктури. Про це повідомляє Урядовий портал.

Для пом’якшення наслідків цих дій «Велика сімка» у співпраці з Координаційною платформою донорів підтримає відновлення транспортної інфраструктури України та сприятиме розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту української продукції.

«Повномасштабне вторгнення росії поставило логістичні виклики не тільки перед Україною, але й перед усім світом. Порушені ланцюжки постачань, перешкоджання навігації в Чорному морі, штучне блокування українського агроекспорту провокують загострення гуманітарних проблем в світі та спричиняють ріст цін на продовольство.

Наше глобальне завдання — протистояти російській агресії та підтримувати розвиток світової логістики. Маємо спільне розуміння з державами G7, що підтримка відновлення та розвитку транспортної інфраструктури України тут є фундаментальною. Без працюючих транспортних шляхів в Україні глобальна архітектура логістики опиниться під загрозою.

Дякую Міністрам транспорту G7 за непохитну підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення. Впевнений, що спільними зусиллями зможемо вибудувати ефективну логістичну модель, в якій не буде місця росії, а Україна займе центральну позицію», — зазначив Олександр Кубраков.

Також Міністри транспорту G7 погодились активізувати міжнародні зусилля з розвитку програми ЄС «Шляхи Солідарності». Вона передбачає фінансову підтримку проектів розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту українського продовольства. Йдеться про розвиток Дунайського портового кластеру, прикордонної інфраструктури на кордоні з ЄС та Молдовою тощо.

Окрім цього, Міністри транспорту G7 наголосили на важливості стабільної роботи Зернової ініціативи та розвитку стійких транспортних зв’язків між Європою та Азією в обхід росії. Зокрема, особлива увага надаватиметься розвитку «Середнього коридору» (Middle Corridor) та Центральної Транскаспійської транспортної мережі (Central Trans-Caspian Network).

Зазначимо, 16-18 червня в Японії за участі Віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова відбувається саміт Міністрів транспорту держав G7. У його рамках обговорюються, зокрема, виклики, які поставила росія перед світовою логістикою, та шляхи реагування на них.