У Мадриді з 14 до 16 вересня відбуватиметься традиційний щорічний захід Apertura Madrid Gallery Weekend, в межах якого безкоштовно працюватимуть 46 галерей сучасного мистецтва. Про це повідомляє 34travel.
«На Apertura Madrid Gallery Weekend можна буде побачити сучасний живопис, фотографії, інсталяції та скульптури. Загалом у мадридських галереях буде представлено роботи 400 авторів. У ці дні вхід в усі столичні галереї, де будуть виставлятися твори сучасного мистецтва, буде вільним», — йдеться в публікації.
А ось потрапити на зустрічі за участю професійних експертів і колекціонерів можна буде лише за спеціальним запрошенням.
Захід відвідають відомі колекціонери і керівники музеїв з Франції, Бельгії, Швейцарії, Великої Британії, Індії та країн Латинської Америки.