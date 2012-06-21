Протягом місяця у середмісті Львова триватиме головний різдвяний ярмарок області «Добрі традиції Галичини». Урочисту частину його відкриття організатори запропонували минулої неділі, коли Римо-католицька церква святкувала Боже Народження.
Такий ярмарок започаткували цьогоріч. Він уже побував у всіх районах Львівщини. Хлібобулочні вироби, ковбаси, шинку, сири, молочні продукти, рибу та багато іншого краму на святковій торговиці представляють-продають за власними цінами майже тридцять товаровиробників області. Варто зазначити, що ті, хто виробляє та реалізує свій товар, участь у ярмарку беруть безкоштовно.
А який же український ярмарок без пісні, веселощів, народних забав! Як поінформували в прес-службі облдержадміністрації, тут у вихідні, а також у свята Пресвятої Богородиці та Св. Йосифа Обручника, первомученика Стефана, на Старий Новий рік і Водохреще численні мистецькі колективи з різних районів краю додаватимуть різдвяного погідного настрою, відтворюватимуть і репрезентуватимуть яскравий колорит і дух народних традицій: колядок, щедрівок, вертепів та театралізованого дійства Маланок.
Лесь ЯВОРІВ
для «Урядового кур’єра»