На Черкащині зростає обсяг капітальних інвестицій. Цьогоріч їх уже освоєно на 20,4% більше, ніж торік. Про це розповів голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко на засіданні колегії.
Підприємства області активно реалізують власні розвиткові проекти. Першочергове завдання влади на місцях, — наголосив він, — всебічно сприяти внутрішньому інвесторові.
— Успішна робота внутрішніх інвесторів — це гарний сигнал для іноземних, — пояснив голова Черкаської ОДА. — Нині обсяг залучених в економіку області прямих іноземних інвестицій збільшився на 4%. Цього недостатньо. А тому ця проблема потребує особливої уваги всіх місцевих керівників.
Найнижчий рівень капітальних інвестицій на сьогодні у містах Канів та Сміла, а також у Лисянському, Христинівському й Городищенському районах. Загалом же за півроку підприємства та організації області освоїли майже 3 мільярди гривень капітальних інвестицій.
Тим часом створення сприятливого середовища для інвестування — серед головних пріоритетів обласної влади. Це також одне із завдань Агенції регіонального розвитку Черкащини. Нещодавно у її структурі відкрито офіс підтримки експорту та залучення інвестицій, що розташований у приміщенні облдержадміністрації.
Розвиткові проекти реалізують в області шляхом залучення коштів із бюджетів усіх рівнів. Вони стосуються різних галузей — від медицини до дорожнього господарства. Як зауважив очільник області, завдяки реформі децентралізації на місцях нині сконцентровано ресурс для якісних змін.
Приміром, у медичній галузі цьогоріч почали оновлювати автопарк швидких. Окрім того, завдяки співфінансуванню створюють мережу профілактичних скринінгових центрів «Здоров’я жінки», закуповують ангіографічне устаткування для обласного кардіологічного центру. У галузі освіти реалізовують вартісні проекти за цією самою моделлю. Це й поліпшення матеріально-технічної бази інноваційних шкіл, і придбання шкільних автобусів.
Як ішлося на колегії, багатьом не зрозуміла позиція міської влади Черкас, яка ігнорує більшість загальнообласних розвиткових проектів, маючи найбільш фінансово спроможний бюджет в області.