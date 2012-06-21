17 повторюваних сигналів із космосу помітили науковці Гарвардського університету й назвали їх «швидкісні радіо прориви» («fast radio bursts», FRBs).
FRBs не схожі на жодне із виявлених раніше космічних явищ, й уже з’явилося багато версій з приводу того, що могло спричинити такі «вибухи», йдеться на The Economist.
Одне із припущень полягає у тому, що це можуть бути намагнічені надщільні зірки, що швидко обертаються. Інша — дуже екзотичний вид чорних дір, сформований, коли центробіжна сила надщільної намагніченої зірки досягає такого рівня, що та починає руйнуватися під дією власної сили тяжіння.
Але існує і третє припущення — науковця Гарварду Манасві Лінгама й астрофізика Гарвард-Смітсонівського центру Аврама Лоуба — це можуть бути космічні кораблі інопланетян.
Двоє фахівців вважають, що FRBs можуть бути генеровані величезними радіопередавачами, спроектованими для того, щоб стимулювати рух космічних кораблів.
Таке припущення вони висловили у публікації в журналі Astrophysical Journal Letters.
У серпні 2001 року працівники Обсерваторії Паркса в Австралії уже помічали дивні космічні сигнали — радіохвилі з мініатюрної галактики, що обертається навколо Чумацького Шляху.
Цей «вибух» був коротким, однак потужним. Він тривав близько 5 мілісекунд. Астрономи помітили цей радіопрорив лише у 2007-му році, коли вони переглядали архів обсерваторії.