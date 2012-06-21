Відучора у всій Україні запрацювала «гаряча лінія» Державної служби зайнятості. Відтепер відповіді на запитання щодо реєстрації в центрах зайнятості й надання послуг роботодавцям можна отримати за єдиним безкоштовним номером 0-800-50-99-66. Як повідомила заступник голови Державної служби зайнятості (центрального апарату) Юлія Жовтяк, раніше в кожній області працювали відповідні місцеві телефони «гарячих ліній», однак не було єдиної централізованої інформаційної служби, яка б надавала інформаційно-консультаційні послуги. «Відтепер це єдиний простий та безкоштовний номер, за яким усі охочі можуть зателефонувати й поставити будь-які запитання. Ми почуємо кожного, адже щодня поліпшуємо роботу, а наші послуги стають доступнішими та якіснішими», — зазначила посадовець.
За словами фахівця, Державна служба зайнятості слугує сервісною установою, яка щорічно надає послуги з працевлаштування майже півтора мільйона людей. Щодня за допомогою відомства роботу знаходять понад 3000 українців. Функція «гарячої лінії» — зробити звернення до служби зайнятості простішим і зрозумілішим. Як повідомляє прес-служба відомства, можна буде дізнатись інформацію про повний перелік послуг, про те, які документи потрібні для отримання тієї чи іншої послуги, контактні телефони центрів зайнятості, адреси тощо. Додатково, крім основних питань, можна буде надати пропозиції щодо поліпшення роботи конкретного центру зайнятості чи служби зайнятості загалом.
Щоправда, через «гарячу лінію» не можна буде отримати інформацію про виплати допомоги з безробіття та іншу конфіденційну інформацію конкретної особи. Для цього зареєстрованому безробітному слід особисто звернутися до центру зайнятості з документами, які підтверджують особу.
«Гарячу лінію» створено на базі Київського обласного центру зайнятості. До слова, в січні 2017 року Державна служба зайнятості започаткувала електронну чергу для безробітних. За допомогою цього сервісу кожен охочий може онлайн записатися на первинний прийом до будь-якого центру зайнятості.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»