Торф та суха рослинність зайнялися в адміністративних межах Білозірської об’єднаної територіальної громади Черкаського району ще 17 вересня. Спільними зусиллями пожежно-рятувальних підрозділів та інших служб станом на 22 вересня вдалося ліквідувати вогонь на площі майже 10 гектарів. На місці надзвичайної ситуації цілодобово працюють рятувальні підрозділи. Їм допомагають лісівники, військові, правоохоронці та курсанти Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.
На Черкащині горять торфовища (ВІДЕО)
Серед проблем, які істотно ускладнюють проведення робіт на місці пожежі, сильна посуха, низький рівень залягання ґрунтових вод та віддаленість водних джерел, звідки рятувальники можуть взяти воду для гасіння. Пожежні насосні станції встановлено на березі річки Ірдинь більш як за кілометр від основних осередків пожежі. Загалом на трьох оперативних дільницях прокладено близько двох кілометрів рукавних ліній, працюють 12 пожежних стволів.
Працівники лісового господарства за допомогою тракторів проводять обвалування та створення заглиблених меліоративних смуг навколо небезпечних ділянок. Для обмеження перебування в небезпечній зоні сторонніх осіб представники поліції навколо місця пожежі перекрили автомобільні та пішохідні шляхи.Дві групи працівників Черкаського міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Черкаській області разом із волонтерами проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення селищ Ірдинь та Дубіївка. Фахівці інформують людей про оперативну обстановку, а також дають поради щодо зменшення впливу негативних чинників горіння торфу на здоров’я. Такі рейди відбуваються не лише в Черкаському районі, а й у сусідніх.
Учора в Ірдині відбулося виїзне засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провів голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко.