Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Досі жалкую, що свого часу не вдалося втілили в життя цікавий сатиричний проєкт: зібрати кошти і встановити посеред Донецька пам’ятник тьоті Моті. Так, так — колоритній і вічно живій героїні п’єси Миколи Куліша «Мина Мазайло». Тій самій, яка категорично запевняла: «Лучше бить ізнасілованой, чєм украінізірованой!»

Якраз оцим життєвим принципом, вибитим на пам’ятнику великими літерами, можна було б кепкувати із тих жителів міста і області, які досі ось так ставляться до української мови. Та далі була війна... Зате тепер з’явилося значно більше прихильників проєкту. Щоправда, вони переконані, що подібні пам’ятники треба встановити не тільки в Донецьку, а у багатьох містах України. Також пропонують «вшановувати» не літературного персонажа із твору давно минулих років, а сучасних і реальних «любителів української мови». Зокрема ще зовсім недавно наполягали увіковічнити вчительку з Одеси, яка нагримала на дитину і довела її до сліз за те, що мала відповідала на заняттях українською мовою. А тепер полку кандидатів на пам’ятник прибуло після мовного конфлікту у маршрутці в Слов’янську на Донеччині, балакучі учасники якого знову нагадали про вічно живу тьотю Мотю.

Як підтверджує відеозапис пригоди, що з’явився в соціальних мережах, суперечка виникла через зауваження однієї з жінок до пасажирки, яка була без захисної маски. Та обурення в тієї значно більше викликав той факт, що автор відео розмовляла українською мовою. Звідси й категоричні поради балакати «по-славянскаму», гнівні висновки типу «приїхали на наш васток!», нарікання «заколєбалі уже своіми мовами!», а далі навіть брутальна лайка, а ще спроби завадити відеозйомці та випхати жінку з маршрутки, до чого вирішив вдатися ще й пасажир без маски. До речі, особу жінки, яку, нещасну, вже «заколєбали своіми мовами», досі встановили: до виходу на пенсію вона працювала вихователем у кількох дитячих садочка та бухгалтером.

В головному управлінні Національної поліції України в Донецькій області підтвердили: правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч.1. ст.161 КК України «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Санкція статі передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на 3 роки, а поки перевіряються і встановлюються обставини та учасники конфлікту.

…А тим часом залишається актуальною пропозиція таки відкрити рахунок і продовжити збір коштів на пам’ятник імені тьоті Моті.