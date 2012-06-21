Кабінет Міністрів України не підтримує підвищення цін на газ для населення. Про це в ефірі «5 каналу» в ексклюзивному інтерв'ю заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Ми готуємося інтенсивно до зими, накопичуємо необхідні запаси для того, щоб абсолютно м'яко увійти в новий опалювальний сезон. Штаб підготовки працює, всі на місцях працюють», – сказав він.
Глава уряду додав: «Пару днів тому ми прийняли рішення на засіданні уряду – підвищення ціни на природний газ для українських громадян ми не підтримуємо. Ціни будуть залишатися у природних коливаннях ціни відповідно до інфляційних процесів у тому числі, тому якихось різких змін у ціноутворенні не відбудеться».