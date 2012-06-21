У Вінниці запрацював перший сучасний центр обслуговування клієнтів, де в зручних умовах всі споживачі блакитного палива можуть вирішити свої питання. У ньому — затишна зала очікування, дитячий куточок, дві зали обслуговування клієнтів, електронна черга, є можливість здійснити онлайн-реєстрацію в особистому кабінеті або в оперативному режимі переглянути будь-яку важливу для себе інформацію. На місці колишнього розрахункового центру вже нічого не нагадує про довгі черги і незручні умови: тепер послуги надають в європейському форматі.
За словами голови правління ПАТ «Вінницягаз» Олександра Кривака, невдовзі схожі центри обслуговування клієнтів відкриють і на базі районних відділень обласної газорозподільної компанії. Тож підприємство, дбаючи про забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання жителів області, тепер по-сучасному співпрацюватиме зі споживачами у вирішенні різних питань.