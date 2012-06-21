Господарський суд міста Києва виніс ухвалу, якою підтвердив законність стягнення з російського монополіста «Газпром» 79,8 мільйона гривень у державний бюджет України. «Завдяки злагодженій роботі Міністерства юстиції та Державної виконавчої служби справедливість поновлено. Мін’юст продовжує виконання судового рішення зі стягнення з російського газового монополіста в бюджет України 171 мільярда гривень», — прокоментував міністр юстиції Павло Петренко.
Ідеться про грудневе від 2016 року рішення Господарського суду Києва щодо задоволення позову Антимонопольного комітету України до російської компанії за порушення антимонопольного законодавства, повідомляє прес-служба Мін’юсту.
Останнє судове рішення, за словами урядовця, стосується дивідендів російського газового монополіста в АТ «Газтранзит». Так згадана судова інстанція після повторного розгляду остаточно підтвердила законність стягнення дивідендів.