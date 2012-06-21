З початку цього опалювального сезону Україна використала 6,4 мільярда кубометрів газу з підземних сховищ. Це на 9% менше, ніж за п’ять місяців опалювального сезону 2015—2016 років і на 25% менше, ніж за цей самий період 2014—2015 рр. Станом на кінець лютого 2017 року в ПСГ було понад 8,3 мільярда кубометрів, прогнозний рівень — 8 мільярдів.
«Ця зима була досить суворою, але ми закінчили лютий з дуже комфортними показниками у сховищах. За такого рівня ми без проблем завершимо опалювальний сезон, навіть якщо в березні будуть 20-градусні морози, — цитує департамент з корпоративних комунікацій НАК «Нафтогаз України» слова глави компанії Андрія Коболєва. — Ми раді, що завдяки грамотному плануванню закупівель газу вже третю зиму поспіль «Нафтогаз» надійно забезпечує паливом українських споживачів і бездоганно транспортує газ до країн ЄС». І це попри численні порушення російською стороною контрактних зобов’язань.