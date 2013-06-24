Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих АР Крим та м. Севастополь, Україна», сьомий рік поспіль більшістю голосів підтримавши наш суверенітет і територіальну цілісність.

Цьогорічний документ містить нові положення, які відповідають поточній ситуації, зокрема щодо розширення застосування резолюції на всі тимчасово окуповані території. У цьому зв’язку Генасамблея вимагає від російської федерації негайно припинити агресію проти України та вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Вона закликає рф припинити депортацію українських дітей на свою територію та скасувати рішення про спрощення процедури отримання громадянства російської федерації для них, а також вжити всіх необхідних заходів для їхнього безпечного повернення в Україну та возз’єднання з рідними.

У коментарі вітчизняне МЗС схвалило рішення Генасамблеї внести до порядку денного пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» до повного відновлення територіальної цілісності нашої країни.