Під час засідання Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під головуванням віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної підбито річні підсумки роботи у сфері гендерної рівності, зокрема запобігання та протидії домашньому й сексуальному насильству в умовах війни. Також визначено подальші кроки у сфері гендерної рівності.

Ольга Стефанішина нагадала, що минулого тижня відбулася знакова подія для України: лідери держав ЄС ухвалили рішення про початок переговорів про вступ для України. Вона підкреслила, що на шляху до членства державі слід зробити велику роботу з адаптації національного законодавства до права ЄС.

«Ні в рекомендаціях Єврокомісії для України, отриманих зі статусом кандидата, ні у звіті щодо розширення блок питань з гендерної рівності не підсвічувався як проблемний. І така оцінка Єврокомісії — визнання правильності нашого руху на рівні з державами ЄС», — зазначила урядовиця.

Окремо віцепрем’єр проінформувала про підтримку постраждалих від різного насильства. Зокрема, відкрито 11 центрів допомоги врятованим, які надали комплексну підтримку майже 27 тисячам громадян. Урядовиця зокрема акцентувала на важливості введення в законодавчу площину поняття сексуального насильства та відповідальності за цей злочин.

Генеральний прокурор Андрій Костін поінформував про проведення першого в історії гендерного аудиту органів прокуратури. Амбітна мета — розроблення гендерної стратегії з відповідним планом дій. У контексті злочинів росіян в Україні він зауважив, що вдосконалено систему спеціалізації прокурорів передусім на злочинах, пов’язаних із сексуальним насильством. Прокуратура зафіксувала 257 випадків такого насильства.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович проінформувала про роботу спеціалізованих служб підтримки, зокрема наголосила, що завдяки державній субвенції 2023 року вдалося збільшити кількість таких служб. Нині функціонує 875 служб, зокрема 83 — у прифронтових регіонах. Вона підкреслила, що хоч дані щодо домашнього насильства не надто переважають довоєнні показники, у співвідношенні до загальної кількості населення на території країни цей показник значно зріс. Протягом 2023 року отримано майже 270 тисяч звернень із приводу домашнього насильства. Вона підкреслила, що за рік показник охопленості постраждалих послугами спеціалізованих служб зріс на 15% і становить 30%.

Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий поінформував, що протягом цього року додатково створено десять мобільних груп з реагування на випадки домашнього насильства. Загалом функціонує 62 мобільні групи. Окремо він підкреслив важливість розроблених законопроєктів, які вже схвалив парламент у першому читанні, зокрема щодо застосування обмежувальних заходів протидії домашньому насильству та про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції.

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна підкреслила важливість ухваленої урядом Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року і повідомила про плани Міністерства економіки з реалізації комунікаційної кампанії «Звісно, зможеш», а також вдосконалення трудового законодавства для збільшення економічної активності жінок і підвищення рівня їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.

Джерело:

Служба віцепрем’єр-міністра