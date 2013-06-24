Наразі в Україні цілком вистачає генерації електроенергії для забезпечення потреб споживачів. У планових відключеннях світла немає потреби у жодному з регіонів країни. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це повідомила заступник Міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

Представниця Міненерго зазначила, що протягом двох діб дефіцит в енергосистемі був пов’язаний з роботами на теплових енергоблоках, які в аварійному порядку вийшли в ремонт.

«Причини з’ясовуються, але більшість із енергоблоків уже відновлено, і на цей момент ми не потребуємо аварійного імпорту. Генерації достатньо, щоб покривати все споживання», - підкреслила заступник Міністра.

Світлана Гринчук зазначила, що внаслідок масованої ворожої атаки дронами цієї ночі було пошкоджено магістральні лінії електропередачі.

«У столиці залишилися без електропостачання близько 12 тис. споживачів, на цей момент уже всіх заживлено. Однак у Київській області та Києві можуть бути обмеження внаслідок пошкодження обстрілом ліній «Укренерго».

«Але наголошую, що генерації електроенергії достатньо для того, щоб покривати споживання», - сказала вона.

За словами Світлани Гринчук, у разі виникнення потреби Україна зможе звертатися до сусідніх європейських країн по допомогу для імпорту електроенергії, пропускні спроможності для якого наразі становлять 1,2 ГВт, та можуть невдовзі бути збільшені.