У листопаді 2017 року Державна компанія «Укрзалізниця» за сприяння й підтримки уряду планує підписати рамкову угоду про співпрацю зі світовим гігантом General Electric Transportation, який є складовою транснаціональної корпорації General Electric. Відповідних домовленостей було досягнуто під час зустрічі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з президентом компанії General Electric Transportation Джеймі Міллер.
«Ми дуже зацікавлені у створенні стратегічних відносин, для нас важлива довгострокова співпраця. Ми підтримуємо входження General Electric Transportation в Україну. У нас великий внутрішній ринок, і ми можемо бути корисні у проектах GE», — переконував іноземну делегацію Володимир Гройсман.
Сторони підтвердили взаємну зацікавленість у реалізації проекту модернізації рухомого складу Укрзалізниці, зокрема локомотивного парку. «Для нас важливо модернізувати рухомий склад Укрзалізниці, а це потребує інвестицій і технологічних рішень. Тож співпраця з GE може стати вдалим поєднанням можливостей, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Усе, що потрібно від уряду, буде опрацьовано максимально швидко».
Одне із ключових питань проекту з Укрзалізницею — локалізація виробництва, яка може сягнути 40%. «Для нас надзвичайно важливо локалізувати виробництво тепловозів і всього того, що потрібно для обслуговування локомотивів, в Україні. І те, що ухвалено рішення про 40-відсоткову локалізацію, означає, що ми вироблятимемо спільно з GE тепловози, робитимемо модернізацію рухомого складу, технічне обслуговування, буде створено десятки тисяч робочих місць на підприємствах, які в Україні вже працюють, — радів Володимир Гройсман. — Тож стоїть завдання максимально швидко перейти до підписання угод, щоб ми могли вже наступного року забезпечити модернізацію рухомого складу Укрзалізниці й розвиток підприємств, яких буде залучено до процесу».
Джеймі Міллер підтвердила тезу Прем’єра, вказавши, що обслуговування локомотивів справді сприятиме локалізації виробництва: «Ми вже провели аналіз постачальників усередині України й напрацьовуємо шляхи використання їхніх можливостей у своїх глобальних проектах».
П’ятирічний план розвитку ПАТ «Укрзалізниця» передбачає модернізацію та закупівлю 270 локомотивів, що планують зробити у співпраці з General Electric. У планах — придбання 30 локомотивів GE на умовах лізингу.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»