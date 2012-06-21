Перший тепловоз TE33AС General Electric для Укрзалізниці прибув в Україну в порт Чорноморськ із пенсильванського заводу GE Transportation (США). Понад місяць локомотив, який отримав назву «Тризуб», подорожував спочатку залізницею, а потім через Атлантичний океан, Середземне й Чорне моря. На нього чекає розмитнення, цієї п’ятниці його доправлять на станцію Крюків-на-Дніпрі, де на Крюківському вагонобудівному заводі проведуть остаточне доукомплектування.
До кінця року, за словами в.о. голови правління Укрзалізниці Євгена Кравцова, в Україні очікують на решту 29 локомотивів нового покоління, що передбачено контрактом з GE. Обслуговувати їх планують у мелітопольському депо.
Загалом компанія General Electric поставить Україні до 200 локомотивів і модернізує 75, повідомляє УНІАН. Проект розраховано на 15 років, він коштуватиме Укрзалізниці майже мільярд доларів.
Тепловози ТЕ33АС, які виготовляють для ПАТ «Укрзалізниця», адаптовані до наших кліматичних умов, екологічні, надійні, економні в обслуговуванні й комфортні для локомотивних бригад. Порівняно з попередніми моделями шкідливі викиди знижено на понад 40%. Це вантажні тепловози нового покоління з асинхронними тяговими електродвигунами потужністю 3356 кВт. Конструкційна швидкість становить 120 км/год. Їх обладнано сучасними системами безпеки руху й радіозв’язку, автоматичного виявлення пожежі й пожежогасіння. У них високі тягові властивості завдяки вбудованій комп’ютеризованій мікропроцесорній системі управління й діагностики з електронним вприском палива. Система діагностики спроможна виявити дефекти на ранніх стадіях і передати дані машиністові й сервісній групі.
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«Урядового кур’єра»