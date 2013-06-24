Лікарі отримали високоякісні медичні захисні та ізоляційні халати, хірургічні та захисні маски, спеціалізовані медичні захисні головні убори. Захисний медичний одяг відповідає найвищим міжнародним стандартам, захищає поверхню тіла та дихальні шляхи, запобігає поширенюя інфекцій, дозволяє ефективно працювати в умовах підвищеної складності.

Допомогу медикам надано в межах цивільно-військового співробітництва. Гуманітарний вантаж переданий в Україну іноземними партнерами в межах реалізації положень меморандуму про співпрацю з Командуванням Об’єднаних Сил ЗС України.

- Ми співпрацюємо з військовими вже понад 7 років – майже з самого початку агресії рф проти України. Тоді бойові дії точилися на Донбасі і за ініціативою Сергія Івановича Наєва до нашої лікарні військові доправляли на лікування поранених та важко хворих дітей з лінії зіткнення. Ця співпраця продовжується і сьогодні. Наразі наші військові захищають нас не тільки фізично але й морально. Сьогодні лікарі отримали комплекти захисного та ізоляційного одягу, який відповідає найвищим стандартам, дозволяє працювати в любих умовах, навіть в умовах радіаційного забруднення навколишнього середовища. І це важливо, бо лікарі завжди мають бути готовими надавати медичну допомогу, – наголосив Юрій Борзенко, директор одного з медичних закладів, до якого військові передали гуманітарний вантаж.

Наразі гуманітарні програми, впроваджені в межах цивільно-військового співробітництва за ініціативою Командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва продовжуються.

Разом Переможемо!

Борис КУТОВИЙ