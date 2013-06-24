– Визначення чітких завдань на майбутнє – це не лише слова, а й суттєва допомога як від керівників місцевого самоврядування тут, на Волині, так і від військового командування. Ці всі питання знаходяться під моїм особистим контролем.

Про це командувач Об’єднаних Сил ЗС України заявив під час робочої поїздки на Волинський напрямок.

– Командирам бригад, батальйонів, рот та взводів поставлено низку завдань, що необхідно зробити в подальшому. Через деякий час попрацюємо знову на кожному опорному пункті і здійснимо перевірку, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, Волинська область межує з республікою білорусь, тому командирам поставлено завдання з підсилення оборонних спроможностей.

– Тим, що побачив, я задоволений. Але є над чим працювати далі. За деякий час приїдемо, ще раз перевіримо. Це така робота, щоденна, кропітка, але яка має результат – готовність сил до адекватного реагування на ворожі наміри, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомив командувач, наразі військові облаштовують оборонні позиції, здійснюють спорудження інженерних загороджень, а також займаються звичайною бойовою роботою: проводять тренування, покращують свої вогневі позиції.

– Бійці, які знаходяться тут, повернулися з виконання завдань на Сході. Там, звісно, була інша бойова обстановка, щоденні обстріли, щоденні ближні стрілецькі бої. На підставі свого бойового досвіду вони можуть покращити оборонні спроможності для того, щоб у разі збільшення рівня загрози не пропустили ворога вглибину нашої країни, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.