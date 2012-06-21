Опального генерала Майкла Флінна, який надто буквально розумів слова Дональда Трампа про налагодження відносин з Росією, на посаді радника президента США з нацбезпеки замінив генерал-лейтенант Герберт Макмастер.
Це призначення викликало позитивну реакцію навіть у найпалкіших критиків нового американського президента. Сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що Герберт Макмастер — людина справжнього інтелекту, характеру та здібностей, котра знає, як досягти успіху. Демократ Майкл Макфол, який у 2012—2014 роках працював послом США в Росії, назвав Макмастера надзвичайною людиною і заявив, що генерал не боїться ставити незручні запитання керівництву.
54-річний Герберт Макмастер відомий за океаном як військовий з інтелектом ученого. До свого призначення він очолював Центр інтеграції бойових можливостей сухопутних військ США, а також був заступником командувача командування з академічних і наукових досліджень розвитку сухопутних військ, брав участь у розробленні планів реформування американської армії та її підготовки до воєн майбутнього.
Крім військової освіти, Герберт Макмастер здобув ступінь доктора історії в Університеті Північної Кароліни. У 1997 році він опублікував книжку «Порушення обов’язку», де проаналізував помилки американського уряду під час в’єтнамської війни. Зокрема генерал нещадно розкритикував військових за те, що вони не доклали достатньо зусиль, аби відмовити політиків від воєнної авантюри у В’єтнамі. Завдяки цій книжці Макмастер здобув славу людини, яка готова казати можновладцям правду. При цьому Герберт Макмастер зовсім не паркетний генерал. Він командував американськими військами під час обох іракських воєн, у 1991-му та 2005—2006 роках. Згодом брав участь в операціях в Афганістані.
На відміну від Майкла Флінна, Герберта Макмастера не було помічено у проявах особливих симпатій до Росії. Навпаки, він вважає РФ загрозою та супротивником США. Коли генерал очолював Центр інтеграції бойових можливостей сухопутних військ, він досліджував гібридну війну, яку Кремль розв’язав в Україні, повідомляє DW.
Виступаючи у травні 2016 року у вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, Герберт Макмастер заявив, що анексією Криму та вторгненням до України Москва намагається змінити світовий порядок, який встановився після закінчення холодної війни, на такий, що більше відповідає її інтересам. Він звинуватив Росію у фінансуванні правопопулістських партій у Європі та розпалюванні війни в Сирії, що призвела до численних людських жертв і великого потоку біженців до ЄС.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»