7 років за ґратами — такий вирок виніс Павлоградський суд Дніпропетровської області генералу Віктору Назарову. Його визнали винним у загибелі 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу, які були у збитому бойовиками військово-транспортному літаку ЗСУ Іл-76 у червні 2014 року. На момент трагедії генерал обіймав посаду начальника Штабу антитерористичної операції. Його звинувачують у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до служби в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Сторона звинувачення стверджувала, що генерал Назаров проігнорував попередження Служби безпеки України про загрозу обстрілу літака бойовиками і дозволив проведення операції з перекидання десантників із Дніпропетровська в Луганськ. Сам Назаров доводив, що в червні 2014 року в штаб АТО надходило безліч інформаційних зведень, які часто суперечили одне одному, а він не мав підстав скасовувати політ.
Таким чином, суд визнав бездіяльність і службову недбалість у діях генерала, а докази звинувачення повністю доведено. Суд урахував, що він раніше не був судимий і має позитивну характеристику за місцем служби, тому звання генерал-майора його не позбавили. Також суд зобов’язав стягнути з Назарова на користь держави витрати на проведення експертиз під час досудового розслідування обсягом 133 052 гривні.
Судовий процес розпочався у грудні 2015 року. Родичі загиблих десантників уже не сподівались, що генерала осудять. Військова прокуратура просила суд призначити Назарову покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Водночас екс-начальник Штабу просив виправдати генерала через відсутність складу кримінального злочину в його діях.
Назаров своєї провини не визнає і обіцяє оскаржити вирок. До завершення розгляду апеляції він перебуватиме на волі: раніше суд визначив йому заставу у сумі 97 тисяч гривень, яку вже було внесено.
Покарав суд і Міністерство оборони. Відомство повинно виплатити компенсацію родичам загиблих по 500 тисяч гривень за кожного. Компенсації отримають лише найближчі родичі — батьки й дружини.
Катерина БРАТКО
для «Урядового кур’єра»