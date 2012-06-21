Тім Кук отримав винагороду у вигляді 560 тисяч акцій Apple. Половина з них – заохочення за результативність діяльності фірми, повідомляє dailycomm.
Менеджера преміювали, бо за останні кілька років цінні папери корпорації Apple кращі за результати інших компаній, акції яких входять у біржовий індекс S & P 500.У серпні 2017-го акції Apple виросли до рекордних $159,75.
У корпорації не повідомляють, як Тім Кук розпоряджатиметься грішми. Утім раніше він заявляв, що велику частину свої статків витрачає на благодійність.
У 2011-му Тім Кук замінив на посаді Джобса. Тоді він отримав пакет цінних паперів Apple. Їхня загальна вартість склала 145 мільйонів доларів. Керівник Apple отримує такі винагороди з моменту, коли отримав посаду. Це його четверта компенсація на займаній посаді.