Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності позафракційного народного депутата Олеся Довгого.
Про це він повідомив на своїй сторінці вFacebook.
«Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олеся Довгого, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов'язками, вчиненого у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду-заказника Жуків острів загальною площею 44, 25 га», – написав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава САП Назар Холодницький підписав подання про зняття недоторканності з позафракційного депутата Верховної Ради Олеся Довгого в рамках кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок на Жуковому острові в Києві в 2007-2009 роках.