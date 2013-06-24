Уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1,3 ГВт генеруючих потужностей у межах планів стійкості та визначив умови його проведення.

«Мета — посилити стійкість енергосистеми та покрити дефіцит потужності після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Нові потужності будуватимуть у регіонах, де потреба найбільша», — наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Це стосується таких регіонів: Київська та Черкаська області — 250 МВт; Сумська, Харківська та Полтавська — 872 МВт; Дніпропетровська — 100 МВт; Одеська область — 100 МВт.

За словами Юлії Свириденко, подати конкурсні пропозиції можна буде протягом трьох місяців після оголошення конкурсу Міністерством енергетики. Для учасників передбачений стимулюючий механізм: плата за послугу із забезпечення розвитку генеруючих потужностей становитиме до 27,92 євроцента за 1 кВт·год. протягом п’яти років після введення об’єкта в експлуатацію.

Максимальний строк введення нових потужностей в експлуатацію — до 20 місяців. Встановлено вимоги щодо інженерного захисту енергооб’єктів, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.