Вчені з'ясували в яких частинах Африки жили предки сучасних афроамериканців. Результати геномного дослідження опубліковані в журналі Molecular Biology and Evolution, видаваного Оксфордським університетом.
Вчені нагадали, що в період з XVI по XIX століття в рамках работоргівлі в Америку було вивезено понад 9 мільйонів африканців, чиї нащадки живуть в різних штатах США.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стать дітей не передається через спадковість – вчені
Вчені дослідили геном 6267 людей, що не є родичами, з 22 регіональних груп афроамериканського населення.
«Африканці – найрізноманітніша людська популяція з генетичної точки зору, і під час трансатлантичної работоргівлі ця багата африканська генетична різноманітність не була втрачена і присутня нині у афроамериканців і латиноамериканців», – відзначили фахівці в своїй статті.
Дослідження показало, що в генах афроамериканців, які проживають у Північній Америці, Карибському басейні і на півночі Південної Америки, переважають риси західноафриканської походження.
При цьому південне- і східноафриканське коріння характерні для жителів Латинської Америки.
«Ми прийшли до висновку, що в більшості країн Америки інтенсифікація домішок сталася між 1750 і 1850 роками, що сильно корелює з піком прибулих з Африки», – додали генетики.
Раніше "Урядовий кур'єр" повідомляв, що у геномі жителів Західної Африки виявили ДНК невідомого предка людини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»