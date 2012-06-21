Вчені з Університету Вагінінген знайшли природну генетичну варіацію для фотосинтезу в рослинах і проаналізували її до рівня ДНК.
Дослідницька група, на чолі з Марком Аартсом та Джеремі Харбінсоном, показала, що квіткова рослина ризушка Таля має різні гени, які беруть участь в адаптації до зміни кількості світла, повідомляє Wageningen University and Research.
Ген, що був детально вивчений, – це ген Yellow Seedling 1, який бере участь у адаптації хлоропластів до змін світла. Через поліморфізм цього гену деякі ризушки Таля можуть справитися зі збільшенням освітлення (наприклад, різниця між рівнем освітлення для хмарного і сонячного дня) краще за інших. Вперше така варіація була виявлена в цій рослині, але, оскільки гени для фотосинтезу є майже у всіх видів рослин, вчені вважають, що подібні варіації можна знайти і в багатьох інших культурах.
Відкриття показує, що можна покращити процес фотосинтезу, завдяки природній генетичній варіації, що до цього часу було сумнівним. У довгостроковій перспективі селекція за ознакою покращеного фотосинтезу може призвести до збільшення врожайності при такій же кількості використаних ґрунтів, води та поживних речовин.
Це на один крок наближає концепцію «більше» (врожайність) «за менше» (ґрунт, вода та поживні речовини).