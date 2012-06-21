Регіони України мають зробити важливі висновки з минулорічних ситуацій щодо стану критичної інфраструктури у зимовий період. Такі приклади можна навести по Прилуках, коли 19 січня 2017 року місто залишилось без водопостачання, Черкасах, які залишились без електрики і водопостачання, Харкову, де райони опинились без опалення і теплопостачання, Києву та інших. Тож саме підготовка технічного стану критичної інфраструктури до початку опалювального сезону і роботи в зимовий період має стати зараз пріоритетним і першочерговим питанням для місцевої влади. На цьому на засіданні оперативного штабу ДСНС наголосив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
«Місцева влада має вчасно і якісно підготувати критичну інфраструктуру до проходження опалювального сезону. А не починати діяти у момент підключення тепломереж, подачі тиску або підвищення температури теплоносія, як це відбувається у багатьох випадках при зниженні температурного режиму до критичної позначки у зимовий період. Це має бути системна робота», — наголосив Геннадій Зубко.
Окремо урядовець зупинився і на питанні підготовки дорожньо-транспортної інфраструктури, а також необхідності розгортання в регіонах оперативних штабів при зниженні температури або виникненні надзвичайних ситуацій. «Всі пам’ятають минулорічну ситуацію у Черкаській області, коли виникла критична ситуація з забезпеченням логістики і транспорту для перевезення людей і вантажу. Тому перевірка стану дорожньої інфраструктури і підготовка необхідної техніки — питання, яке має бути на постійному контролі місцевої влади». — підкреслив Геннадій Зубко.
За результатами засідання всім органам влади і службам у координації з місцевим самоврядуванням доручено до 30 жовтня:
— розглянути на колегіях стан підготовки підприємств, установ, організацій сфери управління до безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року, вжити у повному обсязі заходи, що передбачені державними і галузевими планами з підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до стабільної, безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року;
— забезпечити підготовку підпорядкованих підприємств до роботи в осінньо-зимовий період, зокрема привести у належний технічний стан житловий фонд та виконати планові перевірки димових і вентиляційних каналів, щільність інженерних вводів (водопостачання та водовідведення, теплопостачання) багатоповерхових будинків, а також забезпечити належний технічний стан сигналізаторів загазованості підвальних приміщень житлового фонду;
— забезпечити неухильне виконання планів заходів із підготовки підприємств ПЕК, житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 року, планів заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2018/2019 року;
— підготувати інженерну, спеціальну і снігоочисну техніку, автомобілі підвищеної прохідності, пересувні електростанції, пункти обігріву та життєзабезпечення;
— посилити роз’яснювальну роботу серед населення, у тому числі в засобах масової інформації, щодо правил безпечної поведінки під час можливих надзвичайних подій та аварій в умовах осінньо-зимового періоду.