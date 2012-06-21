Віце-прем’єр Геннадій Зубко заявляє, що розмір видатків бюджету на субсидії може сягнути 75 мільярдів гривень. Про це він заявив під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
За його словами, це станеться в разі, якщо не проводити заходи щодо енергоефективності.
«Я вам (депутатам —ред.) скажу, що станеться, якщо не проводити енергоефективність. Розмір субсидій може сягнути 75 мільярдів гривень,» — спрогнозував віце-прем’єр.
Він додав, що енергоефективність це інвестиція в майбутнє.
Наразі видатки держбюджету на субсидії становлять близько 50 мільярдів гривень.