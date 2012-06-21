Генеральною прокуратурою України під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України вживаються системні заходи до припинення фактів, пов’язаних із розкраданням грошових коштів у Публічному акціонерному товаристві «Укрзалізниця», зокрема тих, які призначалися для забезпечення належних умов перевезення пасажирів.
Встановлено, що підрозділом ПАТ «Укрзалізниця» на початку літа 2017 року нібито з метою належного функціонування систем кондиціювання пасажирських вагонів укладено з господарським підприємством договір на суму понад 3,8 мільйона гривень щодо закупівлі сім тонн холодоагента.
Згідно з висновком судового експерта поставлена речовина не придатна для її використання у системах кондиціонування потягів, призначених для перевезення пасажирів.
З метою документування відповідної злочинної діяльності Генеральною прокуратурою України спільно із Службою безпеки України у підрозділах ПАТ «Укрзалізниця» на теперішній час проводяться обшуки. Вже вилучено технічну документацію та понад 45 балонів із невідомою речовиною, яка, за супровідними документами, нібито є холодоагентом.
Вирішується питання щодо оголошення підозри службовим особам ПАТ «Укрзалізниця», які приймали неналежний товар.
Довідково: санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадя;
ч. 2 ст. 366 КК України - позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України