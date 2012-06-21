Вчені з США виявили сліди зниклого океану і зіткнення тектонічних плит, що сталося сотні мільйонів років тому. Наслідки геологічної події знайшли в американському місті Балтімор.

Сьогодні місцеві височини не виділяються так явно, як Гран-Каньйон або Фьорди Норвегії, але згідно з дослідженням, геологи виявили фрагменти земної кори, яка вийшла на поверхню. «Ми не можемо побачити величезну частину геологічної формації, тому що на її вершині побудовано велике старе місто. Однак варто відзначити, що такі «вікна» в земній корі дуже рідкісні», – розповів провідний автор роботи Джордж Гайс з Національного музею природної історії у Вашингтоні .

Результати свого дослідження вчені опублікували в журналі Geosphere. Геологи вже давно припускали, що скелі в цьому регіоні містять фрагменти офіолітів – частини океанічної кори і нижній шар гірських порід – мантії, які були виштовхнуті на поверхню. Але тепер, після хімічного аналізу, були отримані докази цієї теорії.

За їх словами, за всім цим стоїть багата геологічна історія Землі. В період формування планети континентальні маси стикалися одина з одною і розходилися, з'являлися і зникали океани, а сам світ знаходився в безперервному, хоч і повільному русі. У якийсь момент Аппалачі, розташовані сьогодні на сході США, були частиною того ж хребта, що і гори в Шотландії і Марокко, пише Phys.org.

Океан, що породив фрагменти балтіморських офіолітів, – це давно зниклий Япет. Близько 460 мільйонів років тому Япет почав замикатися, коли стали сходитися різні континентальні маси, а скелі ставали вище, сформувавши в результаті Аппалачі.

Район Балтімора є частиною геологічного пояса, що йде від півночі Алабами до Ньюфаундленду, який був частиною цього утворення. Вчені відзначили, що про центральний та південний райони відомо менше, ніж про північний. Почасти це пов'язано з тим, що скелі в Ньюфаундленді більш оголені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»