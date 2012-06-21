Грудень буде багатим на магнітні бурі. Перша — від 4 до 7 числа. Метеорологи прогнозують цими днями потужне збурення магнітосфери землі. Буря буде від слабкого до середнього рівнів, йдеться в сюжеті «Сніданку з 1+1».
Наступні бурі цього місяця слід очікувати від 11 до 13 грудня. Тривалі сонячні вітри негативно впливатимуть на здоров'я та самопочуття людей. А от найпотужніша магнітна буря атакує Землю 18 грудня. Вона буде одноденною, але доволі сильною. Тому треба бути готовим до різкого погіршення самопочуття.
УНІАН