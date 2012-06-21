Днями представники Міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» прибули до Миколаєва, щоб розпочати проект щодо покращення лікування та зменшення рівнів захворювання і смертності від вірусу гепатиту С, започаткований спільно з місцевою облдержадміністрацією. Пацієнтів для проекту підбирали через обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг і обласний наркологічний диспансер.
Завдяки спільним зусиллям організації з Міністерством охорони здоров’я та Миколаївським обласним центром паліативної допомоги та інтегрованих послуг 750 людей пройдуть безкоштовне лікування хронічного гепатиту С. Допомогу отримають і 250 хворих, які в минулому вживали наркотики ін’єкційним шляхом, а нині перебувають на замісній терапії, й медичні працівники, заражені вірусом.
Досі можливості лікування гепатиту С були обмеженими й курс тривав 48 тижнів або й більше. Застосовували ін’єкції з високою токсичністю, значною побічною дією та недостатньою ефективністю. Нова схема з препаратів софосбувіру та даклатасвіру, які слід вживати перорально, характеризується невеликою кількістю побічних ефектів, а рівень одужання для більшості пацієнтів майже 100-відсотковий після 12 тижнів лікування. Як відомо, без лікування гепатит С може спричинити печінкову недостатність і рак печінки — ускладнення, які вбивають понад 700 000 людей щороку в усьому світі. Симптоми хвороби можуть не проявлятися, доки вона не перейде у хронічну стадію.
«Лікарі без кордонів» передали високотехнологічне діагностичне обладнання Центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг у Миколаєві, де вже розпочали діагностику.