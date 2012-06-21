Чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II герцог Единбурзький Філіпп в суботу відсвяткував своє 96-річчя. За традицією в лондонському Грін-парку був проведений 41 залп з історичних гармат офіцерами Королівського ескадрону кінної артилерії, одягнуті з нагоди свята в парадну форму одягу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Сам герцог провів цей день у Віндзорському замку і не брав участі у публічних заходах. Навіть більше, як раніше стало відомо, з осені цього року він припинить виконувати громадські обов'язки члена королівської сім'ї.
У Букінгемському палаці в минулому місяці пояснили, що з осені Філіпп припинить приймати запрошення візитів або участі в офіційних церемоніях, але зможе вибирати на свій розсуд ті суспільні заходи, які йому захочеться відвідати. Він також буде номінально очолювати або входити до складу 780 громадських організацій, але перестане відігравати активну роль в їх діяльності.
«Я починаю розуміти, як це бути на останньому подиху»—пожартував герцог.