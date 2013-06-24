Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк. Сторони обговорили напрямки співпраці для надання допомоги українському енергосектору у процесі відбудови та посилення стійкості енергосистеми. Про це повідомляє Урядовий портал.

Особливу увагу на зустрічі було приділено підготовці до наступного опалювального сезону, який може бути досить складним з огляду на ймовірне продовження російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Герман Галущенко наголосив, що в Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія на енергетичних об’єктах, а також здійснюються заходи для посилення фізичного захисту енергетичної інфраструктури та децентралізації генерації. Він акцентував, що до робіт залучається максимальна кількість фахівців, аби якнайшвидше відновити пошкоджені об’єкти, зокрема системи передачі, та захистити від майбутніх ворожих атак. Водночас очільник Міненерго наголосив, що найнадійнішим захистом для енергетичної інфраструктури є системи протиповітряної оборони.

Міністр подякував США за допомогу енергетичному сектору України, а також ознайомив пані посла з поточними потребами енергетичних кампаній.

Окремо на зустрічі обговорювалися питання забезпечення ядерної і радіаційної безпеки на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, а також співпраця на міжнародному рівні для посилення тиску на рф у ядерній галузі.