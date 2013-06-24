Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем у Парижі в межах конференції Roadmaps to New Nuclear, організованої Агентством з ядерної енергії (NEA). Про це повідомляє Урядовий портал.

Очільник Міненерго ознайомив виконавчого директора МЕА з ситуацією в українській енергетиці і акцентував на загрозах, які держава-агресор створює своїми діями в Україні для ядерної і радіаційної безпеки.

Особливу увагу Герман Галущенко приділив ситуації довкола окупованої росіянами Запорізької АЕС.

Міністр підкреслив, що Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з чіткою вимогою повернути станцію під повний контроль України, і наголосив на необхідності консолідації міжнародних зусиль для напрацювання дорожньої карти повернення ЗАЕС в експлуатацію після її деокупації.

Герман Галущенко також закликав до введення санкцій щодо російської ядерної галузі, нагадавши, що шлях до цього відкрило виробництво нового виду ядерного палива, яке зможе замінити російське в реакторах типу ВВЕР-440. Його виробництво компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК «Енергоатом» означає кінець російської монополії на ринку ядерного палива.

Очільник Міненерго також проінформував Фатіха Біроля про підготовку українського енергосектору до опалювального сезону. Сторони обговорили заходи, які можуть бути здійснені для стримування ворожих атак і посилення захисту об’єктів енергетичної інфраструктури. Також під час зустрічі йшлося про важливість залучення експертизи МЕА для впровадження євроінтеграційного законодавства у сфері енергетики.