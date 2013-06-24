Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером. Сторони обговорили напрямки продовження співпраці в енергетиці для посилення безпеки європейського континенту. Про це повідомляє Урядовий портал.

Герман Галущенко привітав Мартіна Єґера з початком дипломатичної місії в Україні і висловив впевненість у продовженні конструктивної співпраці країн в енергетичній сфері.

Очільник Міненерго подякував німецькій стороні за надану допомогу українському енергосектору у вигляді 86 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 1,1 тисячі тонн, а також – за близько 130 млн євро внесків до Фонду енергетичної підтримки України.

Міністр поінформував Посла про заходи в межах підготовки енергосистеми до наступної зими, яка може знову проходити в умовах прицільних російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

«Ми отримали надзвичайний досвід протягом попереднього ОЗП, кожен день якого проходив під прицільними ворожими обстрілами об’єктів нашої енергетичної інфраструктури. Я впевнений, що нам вдасться втримати енергосистему і цієї зими – для цього ми відновлюємо пошкоджені об’єкти, посилюємо фізичний захист і нарощуємо потужності генерації», - наголосив він.

Герман Галущенко зазначив про важливість децентралізації генерації електроенергії та підкреслив потреби у нарощуванні потужностей за рахунок газових турбін. Також очільник Міненерго наголосив на важливості для стабільного проходження ОЗП збільшення пропускних спроможностей імпорту електроенергії з європейських країн до 2 ГВт.

Окремо на зустрічі обговорювалися питання забезпечення ядерної і радіаційної безпеки на континенті. Герман Галущенко висловив сподівання на підтримку німецькою стороною введення санкцій щодо російської ядерної галузі.

«Світ досі дискутує доцільність запровадження санкцій щодо російської ядерної галузі. І лідерство Німеччини, як однієї з ключових країн ЄС, у цьому питанні може стати дуже важливим сигналом для решти цивілізованих країн. Ми сподіваємося на вашу підтримку, адже дії агресора, які загрожують ядерній безпеці усього світу, мають отримати належну відповідь», - зазначив Герман Галущенко.

Мартін Єґер запевнив, що Німеччина зацікавлена у розвитку співпраці з Україною в енергетичній сфері, зокрема новітніх галузях, а також наголосив, що ФРН продовжуватиме підтримку України «до здобуття перемоги».