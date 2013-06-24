Міністр енергетики України Герман Галущенко у межах 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ провів зустріч з делегацією Канади - президенткою Канадської комісії з ядерної безпеки пані Руміною Велші та Послом Канади в Австрії і Постійним представником при міжнародних організаціях у Відні Троєм Лулашником. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили напрямки співробітництва для забезпечення ядерної і радіаційної безпеки на глобальному рівні. Особливу увагу приділили ситуації на окупованій росіянами найбільшій у Європі атомній станції – Запорізькій АЕС.

Герман Галущенко поінформував учасників зустрічі про поточну ситуацію на ЗАЕС та акцентував на загрозах, які можуть створити росіяни під час деокупації станції. Він зазначив, що досвід весни 2022 року, коли військові рф перебували на Чорнобильській АЕС, а потім були змушені її залишити, свідчить про повне нівелювання загарбниками основ ядерної і радіаційної безпеки.

«Усе, що росіяни не можуть забрати з собою, вони просто руйнують і виводять з ладу. Тому важливо створити міжнародну групу експертів, яка спільно з МАГАТЕ оцінить ситуацію на ЗАЕС після її деокупації - у якому стані обладнання, чи дотримуються правила ядерної безпеки і які перспективи подальшої експлуатації станції. Це питання не війни росії проти України, це питання глобальної ядерної безпеки», - підкреслив Міністр, запросивши канадських фахівців долучитися до відповідної групи.

Представники канадської сторони своєю чергою запевнили, що готові підтримати українську ініціативу і використати досвід своїх експертів задля досягнення цілей забезпечення ядерної і радіаційної безпеки на ЗАЕС.

Під час зустрічі також наголошувалося на важливості імплементації Формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським у співпраці з МАГАТЕ.