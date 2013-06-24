У межах Третього Німецько-Українського енергетичного дня у Берліні Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з представниками німецького бізнесу. Участь у зустрічі взяли, зокрема, представники компаній NOTUS energy, German Eastern Business Association (OA), Siemens Energy LLC, SCHNEIDER GROUP, ANDRITZ HYDRO, Uniper SE, 50 Hertz та інші. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми дякуємо Уряду Німеччини і німецьким приватним компаніям за внесок у відбудову української енергетики. Надане вами енергетичне обладнання допомагає ремонтувати постраждалі від ворожих атак об’єкти енергетики та повертати світло і тепло у домівки українських споживачів», - наголосив Міністр.

Герман Галущенко відзначив, що ефективним інструментом надання допомоги є Фонд енергетичної підтримки України. Внески до нього можуть робити не тільки держави, але й приватні компанії та організації. За кошти, акумульовані у Фонді, здійснюються закупівлі обладнання і устаткування для потреб українських енергокомпаній.

Міністр також окреслив ключові напрямки співпраці з німецькою стороною у процесі відновлення і відбудови українського енергетичного сектору. Він наголосив, що відновлення відбуватиметься з огляду на цілі, визначені в Енергетичній стратегії України до 2050 року, та базуватиметься на розвитку галузей відновлюваної і атомної енергетики з акцентом на децентралізацію генерації.

Герман Галущенко підкреслив необхідність починати підготовку проектів співпраці у відповідних галузях уже сьогодні, аби почати їх реалізацію, як тільки дозволить безпекова ситуація.