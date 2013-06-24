Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у 6-му Німецько-українському бізнес-форумі, що триває у Берліні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перед учасниками заходу виступили, зокрема, Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Олаф Шольц та віце-канцлер, федеральний міністр економіки й захисту клімату Німеччини Роберт Габек.

У своїй промові очільник профільного міністерства Німеччини відзначив особливий внесок українських енергетиків, міністра Германа Галущенка у забезпечення стійкості енергосистеми і успішного проходження випробувань російськими атаками протягом минулої зими.

Очільник Міненерго подякував Німеччині за підтримку, надану українському енергосектору у вигляді енергетичного обладнання та фінансових внесків до Фонду енергетичної підтримки України.

«Підтримка, яку Німеччина надає нам, була критично важливою для проходження минулої зими і є важливою наступної зими. Дякуємо за вашу допомогу. Переконаний: разом ми не тільки вистоїмо цієї зими, але і зможемо зміцнити енергетичну безпеку європейського континенту», – зазначив Герман Галущенко.

Міністр підкреслив, що навіть в умовах війни Україна продовжує реформи в енергетиці. Зокрема, ухвалено закон про запобігання маніпуляціям на оптовому енергоринку – як невід’ємну частину зобов’язань щодо імплементації Регламенту REMIT, проведено сертифікацію оператора українських газосховищ за європейськими правилами, триває підготовка законодавства для інтеграції українського і європейського енергетичних ринків.

Герман Галущенко підкреслив, що ухвалена Енергетична стратегія України до 2050 року передбачає конкретні кроки для трансформації української енергетики у безвуглецеву.

Очільник Міненерго закликав представників німецького бізнесу брати активну участь у відновленні українського енергосектору на засадах «зеленого» переходу. Перспективними є напрями співпраці у водневій галузі, вітровій та сонячній енергетиці.

«Війна не тільки не зупинила наш «зелений» перехід – навпаки, вона його прискорює. У відповідь на російський терор проти нашої енергетики ми будемо відновлювати та посилювати нашу енергосистему, розвиваючи альтернативну енергетику, яка є найкращим шляхом для децентралізації», – зазначив він.