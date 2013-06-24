Аби забезпечити стабільне і безперебійне газопостачання українським споживачам, національний оператор газорозподільних мереж ТОВ «Газорозподільні мережі України» («Газмережі») попри ризики та воєнні виклики реалізує проекти будівництва розподільних газопроводів. Про це повідомляє Урядовий портал.
Зокрема, сьогодні до газопостачання підключено село Сушно на Львівщині, мешканці якого ніколи не мали централізованої подачі блакитного палива.
У межах реалізації проекту було прокладено майже 9 км розподільного газопроводу, змонтовано газопроводи-вводи до 183 житлових будинків та налагоджено роботу газорегулювального обладнання. Жителі отримали газопостачання, а взимку - матимуть тепло.
Загалом у межах виконання Програми газифікації населених пунктів реалізується ще 4 проекти з будівництва газопроводів у Перемишлянському, Сокальському, Радехівському, Турківському районах Львівської області.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року Уряд за пропозицією Міністра енергетики Германа Галущенка ухвалив рішення про переукладення договорів експлуатації газорозподільних мереж державної форми власності, яке запустило процес повернення державного майна під контроль держави. Управління газорозподільними мережами у Львівській області фактично перейшло під контроль Групи Нафтогаз у червні, а 1 вересня ліцензію на господарську діяльність з розподілу природного газу у Львівській області отримали «Газмережі» з Групи Нафтогаз.
«Повернення газорозподільних мереж під контроль держави – це питання національної безпеки, особливо враховуючи усі ризики та воєнні виклики. Дуже важливо також забезпечити безперервність постачання газу та створювати нові можливості для розвитку газової інфраструктури. Це і є позиція та завдання для відповідального національного оператора газорозподільних мереж», – зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко.
Окрім реалізації нових проектів, «Газмережі» відповідально ставляться до виконання своїх обов’язків, відбудовуючи пошкоджену ворогом газову інфраструктуру у прифронтових областях. Зокрема, на Харківщині відновлено 1 230 кілометрів зруйнованих і пошкоджених ворогом газопроводів, 300 газорегуляторних пунктів. На Дніпропетровщині ремонтні бригади за час ворожих обстрілів більш ніж 1 500 разів виїжджали на відновлення пошкоджених газопроводів, газопостачання відновлюється протягом 1-2 діб.
Наразі «Газмережі» обслуговують 4 мільйони споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Харківській областях.